Опубликовано видео разрушенного после удара ВСУ общежития в ЛНР

Корреспондент RT Мурад Газдиев показал видео с руинами общежития в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) после удара ВСУ.
По его словам, пострадали в том числе те, кто учится на преподавателей начальных классов и воспитателей детских садов.
В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.
По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили около 40 человек. Часть пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, нескольких человек спасти не удалось.
По предварительной информации, под обломками разрушенного здания могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Следствие считает, что удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа.
Позднее президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев», что поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.
Ранее в МИД России заявили, что Киев разворачивает террор против детей.