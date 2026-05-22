Опубликовано видео разрушенного после удара ВСУ общежития в ЛНР

Журналист Газдиев: в Старобельске пострадали будущие учителя и воспитатели

Корреспондент RT Мурад Газдиев показал видео с руинами общежития в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) после удара ВСУ.

По его словам, пострадали в том числе те, кто учится на преподавателей начальных классов и воспитателей детских садов.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили около 40 человек. Часть пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, нескольких человек спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного здания могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Следствие считает, что удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа.

Позднее президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев», что поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.

Ранее в МИД России заявили, что Киев разворачивает террор против детей.