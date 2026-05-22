В МИД России заявили, что Киев разворачивает террор против детей

МИД России: Киев, терпя поражение на поле боя, разворачивает террор против детей

Киев, который терпит поражение на поле боя, разворачивает террор против детей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что совершенный украинскими войсками удар по Старобельску не мог быть случайным. В МИД его назвали выдержанной «в духе германских нацистов» целенаправленной атакой против гражданского населения.

«Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей», — сказано в заявлении.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. По последним данным, четыре человека не выжили, 40 пострадали. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

