В МВД РФ пообещали помочь блогеру Черкашину на фоне угрозы депортации

В МВД Санкт-Петербурга приняли заявление о продлении срока пребывания в РФ от блогера Ивана Черкашина. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В ходе встречи ему разъяснили необходимость подать заявление о продлении срока пребывания в Российской Федерации, которое было оформлено на месте», — написала она.

Сотрудники полиции пообещали оказать Черкашину содействие при оформлении необходимых документов, почеркнула Волк.

Накануне уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в МВД РФ с просьбой помочь блогеру урегулировать его миграционный статус. По ее словам, Черкашина по ошибке внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали счета.

Он перебрался из Казахстана в Россию в 2024 году. Он устроился на работу на предприятие в Санкт-Петербурге и начал публиковать контент, в котором призывал молодых людей, особенно из сельской местности, следовать его примеру и идти работать на заводы.

В конце 2025 года Черкашин, не успев оформить документы на продление пребывания в РФ, решил пойти простейшим путем — выехать в Казахстан и вернуться обратно. В миграционной службе ему якобы заявили, что никаких проблем из-за этого не возникнет.

По возвращении в РФ блогер подал заявку на продление регистрации и предъявил в качестве обоснования свой трудовой договор. Черкашин утверждает, что сотрудники миграционной службы не внесли эти данные в базу и оформили его как вновь прибывшего. Из-за этого, по словам молодого человека, ему грозит депортация.

Ранее в Госдуме возмутились из-за угрозы депортации из РФ блогера Черкашина.

 
