Омбудсмен обратилась в МВД РФ из-за угрозы депортации блогера Черкашина

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова обратилась в Министерство внутренних дел России с просьбой помочь блогеру Ивану Черкашину урегулировать его миграционный статус. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Важно взять эту ситуацию на контроль и помочь человеку исправить данные и урегулировать его статус», — написала Лантратова.

По ее словам, Черкашина по ошибке внесли в реестр контролируемых лиц и заблокировали счета.

Черкашин переехал в Россию из Казахстана в 2024 году, устроился на работу на предприятие в Санкт-Петербурге и начал публиковать контент, призывающий молодых людей – особенно из сельской местности – следовать его примеру и идти работать на заводы.

В конце 2025 года он, не успев оформить документы на продление пребывания в России, решил пойти простейшим путем — выехать в родной Казахстан и вернуться обратно. В миграционной службе ему якобы заявили, что никаких проблем из-за этого не возникнет. По возвращении в РФ блогер подал заявку на продление регистрации и предъявил в качестве обоснования свой трудовой договор. Черкашин утверждает, что сотрудники миграционной службы не внесли эти данные в базу и оформили его как вновь прибывшего. Из-за этого, по словам молодого человека, ему грозит депортация.

Ранее в Госдуме возмутились угрозой депортации из РФ блогера Черкашина.