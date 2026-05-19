«Удивительно»: в Госдуме возмутились угрозой депортации из РФ блогера Черкашина

Родившегося в Казахстане блогера Ивана Черкашина, который призывал российскую молодежь идти работать на заводы, могут депортировать из РФ из-за ошибки сотрудников миграционной службы. Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил «Газете.Ru», что инцидент говорит о равнодушии правоохранительных органов к «реальным соотечественникам», за привилегии которых необходимо бороться.

«Мы опять сталкиваемся с депортацией русского из России. Людей, наших реальных соотечественников (в отличие от представителей титульных национальностей бывших республик Советского Союза), их родина историческая высылает обратно, как будто бы они нам не нужны. Наша правоохранительная и судебная системы абсолютно равнодушны к тому, кто перед ней находится: этнический русский или этнический киргиз, таджик или еще кто-то. Можно подумать, что это хорошо, что у нас правовая система, нет никаких преимуществ ни у кого по национальному признаку. Но мы забываем, что существует формирующийся в последние годы идеологический нарратив «Своих не бросаем», «Русский мир». Если мы говорим о том, что у русских, кроме России, нет государства за ее пределами, в отличие от многих других даже граждан России, которые приехали из Закавказья или из Средней Азии и относятся к тамошним титульным национальностям, то, наверное, надо уже бороться за привилегии коренных народов России», — сказал он.

По мнению Матвеева, русских и представителей других коренных национальностей России необходимо запретить депортировать из страны.

«Я с коллегой по Госдуме Сергеем Павловичем Обуховым внес уже в прошлом году законопроект, который бы запрещал применять в качестве меры наказания за нарушение миграционного законодательства депортацию по отношению к двум категориям граждан. Первая — это русские и представители других коренных национальностей России. И вторые — это участники СВО вне зависимости от их национальной принадлежности. Если Россия является домом для всех русских и мы хотим, чтобы они возвращались к себе на родину, и с русскими по национальности людьми, приезжающими из-за рубежа, нет никаких проблем с точки зрения адаптации, интеграции, то такая норма, как депортация по отношению к русским и представителям других народов России, которые не имеют за пределами России государственности, не должна применяться в принципе. Вне зависимости от того, речь идет о популярном блогере или речь идет просто о каком-нибудь пенсионере или человеке никому не известном», — добавил он.

Депутата удивило решение выдворить из страны человека, популяризировавшего заводы, поэтому Матвеев пообещал направить запрос об инциденте в МВД.

«То, что парень не просто иностранец, приехавший жить в Россию, а он еще и популярный блогер, обладающий большой аудиторией и занимающийся пропагандой рабочих профессий, что тоже нашим государством декларируется в качестве одной из стратегических задач нашей экономики и профессионального образования, то вдвойне удивительно, что принимаются такие решения. Я готов, как депутат Государственной думы, направить соответствующее обращение в адрес генерала Кикотя, первого заместителя министра внутренних дел, который руководит службой гражданства и миграции. Будем надеяться, что, может быть, это решение будет пересмотрено», — подчеркнул он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что блогера Ивана Черкашина могут депортировать из РФ с пятилетним запретом на повторный въезд из-за ошибки сотрудников миграционной службы. Мужчина рассказал, что переехал в Россию из Казахстана в 2024 году, устроился на работу на предприятие в Санкт-Петербурге и начал публиковать контент, призывающий молодых людей — особенно из сельской местности — следовать его примеру и идти работать на заводы. Блогер утверждает, что благодаря его призывам российские предприятия заполучили около трех тысяч молодых специалистов. Аудитория Черкашина в соцсетях почти достигла 300 тысяч подписчиков.

В конце 2025 года он, не успев оформить документы на продление пребывания в России, решил пойти логичным путем – выехать в свой родной Казахстан и вернуться обратно. В миграционной службе ему якобы заявили, что никаких проблем из-за этого не возникнет. По возвращении в РФ блогер подал заявку на продление регистрации и предъявил в качестве обоснования свой трудовой договор. Черкашин утверждает, что сотрудники миграционной службы не внесли эти данные в базу и оформили его как вновь прибывшего. Из-за этого ему теперь грозит депортация.

Попасть на прием в миграционную службу, чтобы разобраться в ситуации, блогер не может из-за больших очередей. Поэтому через соцсети он обратился к представителям российских властей с просьбой о помощи. Он заверил, что никогда не нарушал законодательство РФ, любит Россию, хочет по-прежнему работать на петербургском заводе и продолжать снимать контент для молодежи.

Ранее в Приднестровье оценили упрощение процедуры получения гражданства РФ.