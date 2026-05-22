В Челябинске школьники напали на первоклассника

В Челябинске первоклассник пострадал во время избиения во время учебы. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Локомотивный. На кадрах с места видно, как один мальчик стоит у стены, пока остальные обступают его и наносят удары.

Что стало причиной агрессии, не уточняется. Как рассказала одна из очевидиц, в момент избиения рядом якобы находилась педагог, но ничего не сделала, чтобы успокоить детей.

Также утверждается, что родителям о ситуации не рассказали. Вину якобы перекладывают на пострадавшего мальчика. По версии педагогов он был зачинщиком. При этом мальчик вел себя спокойно, когда пришел в школу.

«Родители потребовали руководство школы предоставить записи с камер наблюдения. Но им отказали», – сообщается в публикации.

Взрослые планируют обратиться в полицию.

