Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Челябинске школьники напали на первоклассника

В Челябинске родители обвинили школьников в избиении первоклассника
Кадр из видео/Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

В Челябинске первоклассник пострадал во время избиения во время учебы. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Локомотивный. На кадрах с места видно, как один мальчик стоит у стены, пока остальные обступают его и наносят удары.

Что стало причиной агрессии, не уточняется. Как рассказала одна из очевидиц, в момент избиения рядом якобы находилась педагог, но ничего не сделала, чтобы успокоить детей.

Также утверждается, что родителям о ситуации не рассказали. Вину якобы перекладывают на пострадавшего мальчика. По версии педагогов он был зачинщиком. При этом мальчик вел себя спокойно, когда пришел в школу.

«Родители потребовали руководство школы предоставить записи с камер наблюдения. Но им отказали», – сообщается в публикации.

Взрослые планируют обратиться в полицию.

До этого в Тыве возбудили уголовное дело после того, как родители обнаружили на коже своих детей подозрительные следы от уколов. По словам взрослых, педагоги кололи детей шприцами, когда те не слушались.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!