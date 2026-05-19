В Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери

Жительница Кировской области полгода избивала 11-летнего сына, ей назначено условное наказание. Об этом сообщает СУ К РФ региона.

По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года 45-летняя обвиняемая избивала сына-подростка. Мальчика спасли от побоев учителя, которые заметили синяки на его теле. Педагоги расспросили ребенка, и он рассказал им о методах воспитания, которые применяла мать.

Сотрудники школы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. По факту произошедшего в отношении матери мальчика было возбуждено уголовное дело, обвиняемы приговорили к трем годам лишения свободы условно.

