Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Кубани на территории воинской части произошел пожар

Возгорание произошло на территории воинской части в Приморско-Ахтарске
Shutterstock

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошло возгорание на территории воинской части. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Оперативные службы и военные устраняют последствия возгорания, сказали там. Жителям также напомнили о запрете на съемки и публикацию происходящего в Сети.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на ЦРБ, в больнице есть необходимый запас медикаментов, донорской крови и перевязочного материала. При этом данные о пострадавших не приводятся.

Как пишет местный портал 93.RU, ссылаясь на очевидцев, люди слышали взрывы, но сирен в городе не было. Местные утверждают, что в Приморско-Ахтарске закрыли выезд из города. О масштабах пожара и его причинах информации на момент публикации нет.

В январе на территории бывшей воинской части в Костромской области произошел пожар после падения обломков БПЛА.

Ранее в Подмосковье ребенок чуть не спалил дом зажигалкой и попал в больницу.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!