На Кубани на территории воинской части произошел пожар

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошло возгорание на территории воинской части. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Оперативные службы и военные устраняют последствия возгорания, сказали там. Жителям также напомнили о запрете на съемки и публикацию происходящего в Сети.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на ЦРБ, в больнице есть необходимый запас медикаментов, донорской крови и перевязочного материала. При этом данные о пострадавших не приводятся.

Как пишет местный портал 93.RU, ссылаясь на очевидцев, люди слышали взрывы, но сирен в городе не было. Местные утверждают, что в Приморско-Ахтарске закрыли выезд из города. О масштабах пожара и его причинах информации на момент публикации нет.

