Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Бурятии во дворе дома обнаружили снаряд, внутри оказалось взрывчатое вещество

В Бурятии на территории частного дома нашли снаряд
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Жители Бурятии обнаружили на своем участке снаряд. Об этом сообщает управление Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Работавшие на участке с частным домом люди заметили подозрительный предмет, который напоминал снаряд, и вызвали профильные службы.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что это был 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, на нем заметили следы коррозии.

«Находка, содержащая взрывчатое вещество, передана для дальнейшей утилизации», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. На данный момент они проводят проверку.

До этого в начале мая на северо-востоке Москве у мусорки обнаружили боевую гранату со следами коррозии. В результате на место прибыли специалисты, а территорию оцепили. Выяснилось, что боеприпас действительно боевой. Затем ее обезвредили. Кто является хозяином опасного предмета, неизвестно.

Ранее снаряд времен ВОВ раскопали в российской деревне.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!