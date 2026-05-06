Снаряд времен ВОВ раскопали в российской деревне

В Ленинградской области во время раскапывания земли обнаружили боеприпас. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Ломоносовском районе — опасная находка лежала всего в сотне метров от жилых домов в деревне Узигонты. По словам сельчанина, землю на участке разрыли под строительство новых домов, затем работы встали.

5 мая сосед начал копать там грунт под клумбу и наткнулся на боеприпас. Прибывший участковый, по словам заявителя, удивился габаритам находки и уехал.

«Нашли снаряд в 100 метрах от дома. Никто не едет уже сутки, а он с ВОВ. Большой и страшный», — рассказал мужчина.

До этого авиабомбу весом в полтонны нашли на поле в Крыму. Специалисты регионального МЧС прибыли на место и обезвредили боеприпас.

Ранее 100-килограммовую бомбу нашли на территории больницы в Краснодарском крае.