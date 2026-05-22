ВОЗ повысила оценку риска распространения Эболы в Конго

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация пересмотрела оценку риска распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго в сторону очень высокого. Трансляция с соответствующим заявлением опубликована на его странице в соцсети X.

По словам Гебрейесуса, эпидемия распространяется быстро.

«ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в сторону очень высокой на национальном, высокой на региональном и низкой на глобальном уровне», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что официально подтверждены 82 случая заражения и семь смертей. Однако реальные масштабы болезни, как утверждает он, могут быть больше: у ВОЗ есть подозрения еще о 750 случаях заражения и по меньшей мере 177 погибших.

По последним данным властей Конго, после начала вспышки в стране погибли как минимум 160 человек, в двух провинциях зафиксировали 671 предполагаемый случай. В соседней Уганде от вируса погиб один человек, еще один заразился.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.

