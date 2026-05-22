Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения Эболы в Конго

Гебрейесус: ВОЗ повысила риск распространения Эболы в Конго до очень высокого
Arlette Bashizi/Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация пересмотрела оценку риска распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго в сторону очень высокого. Трансляция с соответствующим заявлением опубликована на его странице в соцсети X.

По словам Гебрейесуса, эпидемия распространяется быстро.

«ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в сторону очень высокой на национальном, высокой на региональном и низкой на глобальном уровне», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что официально подтверждены 82 случая заражения и семь смертей. Однако реальные масштабы болезни, как утверждает он, могут быть больше: у ВОЗ есть подозрения еще о 750 случаях заражения и по меньшей мере 177 погибших.

По последним данным властей Конго, после начала вспышки в стране погибли как минимум 160 человек, в двух провинциях зафиксировали 671 предполагаемый случай. В соседней Уганде от вируса погиб один человек, еще один заразился.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!