В РСТ предсказали падение цен на курортах предстоящей осенью

В ближайшее время туроператорам придется снизить цены на отдых для россиян минимум на 30% ради повышения спроса. Уже летом стоимость туров начнет постепенно снижаться, став более ощутимой к осени, рассказал НСН гендиректор РОСЮГ КУРОРТ», эксперт Российского союза туриндустрии, Валерий Сычев.

По его словам, на сегодняшний день отмечается недозагруженность отелей – по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 10-15%. Эта тенденция длится уже с начала года – так, например, зимой просадка спроса составила примерно 20%, на лето сохраняются аналогичные прогнозы.

«Главный фактор — это высокие цены на курортах, — пояснил эксперт. — В текущем моменте рынок завален скидками и спецпредложениями. Ожидаем коррекцию рынка в пределах 15% по ценам, но это очень мало. На наш взгляд, для существенного возобновления потока коррекция должна быть в два раза больше».

Низкий спрос привел к тому, что многие направления стремятся не просто привлечь туристов, а пережить кризис, добавил Сычев. Так, например, постепенно меняется к лучшему ситуация в Анапе и Геленджике, но этот спрос будет восстанавливаться в полном объеме примерно в течение двух лет, считает турэксперт. На этот год он спрогнозировал повторение сценария прошлого сезона с небольшим ростом турпотока за счет неорганизованных путешественников.

До этого президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов отмечал, что по внутренним бронированиям на предстоящее лето Крым обогнал Сочи. В первую очередь он пользуется популярностью среди туристов, предпочитающих путешествия на автомобиле. Интересной тенденцией стало также бронирование туров буквально за неделю до поездки. Что касается общей ситуации с ценами, то они ежегодно подрастают примерно на 10-15%, добавил Голов.

