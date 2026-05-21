Альянс турагенств раскрыл разницу между ценами на отдых в Сочи и Абхазии

Десятидневный отдых в Абхазии в четырёхзвёздочном отеле будет стоить россиянам на 70-80 тыс. рублей дешевле, чем в Сочи при проживании в тех же условиях. В Абхазии владельцы объектов размещения стараются держать цены на 20-30 % ниже сочинских коллег, чтобы нивелировать проблемы с транспортной доступностью, объяснил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Отель 4 звезды «все включено» в Сочи стоит 23 тысячи в сутки, тогда как в Абхазии это стоит 15 тысяч в сутки за номер. То есть разница – 8 тысяч», — пояснил специалист.

По его словам, в среднем туристы ездят на отдых длительностью десять дней, таким образом разница достигает 70-80 тыс. рублей.

До этого основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр отмечала, что россиянам, которые планируют путешествие в Абхазию, не стоит ждать «вылизанного» сервиса, как в Турции, зато это направление отличается человеческим отношением и природой. Она также посоветовала россиянам не забывать про национальные особенности местного населения, в том числе про уважение к ним.

Ранее стало известно, что именно раздражает жителей Абхазии в российских туристах.

 
