Названа возможная причина пожара на конюшне в Петербурге

78.ru: причиной пожара на конюшне в Петербурге могли стать лампы для кварцевания

В Петродворцовом районе Петербурга предварительной причиной пожара на конюшне могли стать лампы для кварцевания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По данным источника, для корректной работы ламп комнату необходимо закрывать, но дверь была приоткрыта. Приборы накалились и вспыхнули. Сигнал о возгорании поступил около двух часов ночи 22 мая. К моменту прибытия первых расчетов огонь успел охватить одноэтажное здание.

Утверждается, что первой пожар заметила девушка, которая ночью ставила капельницу коню с коликами. По данным источника, благодаря совместным усилиям работников конноспортивного комплекса и добровольцев из соседних хозяйств удалось спасти 40 животных. Всего в конюшне находилось около 60 лошадей. Остальные 18 не выжили.

Вывезенных лошадей доставили на соседнюю ферму, где им предстоит недельный курс лечения от отравления продуктами горения, сообщает телеканал.

По данным Telegram-канала SHOT, у владельцев конюшни не было конфликтов с местными жителями, никаких угроз им ранее не поступало. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти сгорел дотла приют для животных.