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Общество
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В Ленобласти сгорел дотла приют для животных

Mash: в Ленобласти сгорел приют для животных «Кошкин дом» с более 50 животными
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Marina Demidiuk/Shutterstock/FOTODOM

В Тосненском районе Ленобласти сгорел приют для животных «Кошкин дом» с более 50 питомцами внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, здание, в котором жили пушистые животные вместе с хозяйкой, сгорело дотла. В доме обвалились потолок и крыша.

Сообщается, что пожар начался, когда владелица приюта вышла в соседний «вагончик», чтобы покормить животных, находящихся под карантином: 22 кошки, три собаки и шесть ворон.

«Сейчас хозяйке и выжившим животным негде жить — также у малюток нет никакого корма», — говорится в сообщении.

Точные причины возникновения пожара не уточняются. В настоящий момент волонтеры помогают разгребать завалы на месте происшествия.

До этого на Алтае мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, не потушив окурок. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бросил окурок в сторону пепельницы, но не проверил, потух ли он. После этого мужчина покинул квартиру, а тлеющий окурок вызвал возгорание дивана. В результате распространения огня, сгорело суммарно четыре квартиры.

Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали сильный пожар.

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