Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Петергофе на конно-спортивной базе заживо сгорели 18 лошадей

При пожаре на конно-спортивной базе в Петергофе погибли 18 лошадей
Telegram-канал SHOT

В Петродворцовом районе Петергофа ночью 22 мая загорелась конюшня на Ропшинском шоссе, погибли 18 лошадей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС около двух часов ночи. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь успел охватить одноэтажное здание конюшни, спустя почтит два часа возгорание удалось полностью потушить. Заживо сгорели как минимум 18 лошадей.

По данным Telegram-канала SHOT, у владельцев конюшни не было конфликтов с местными жителями, никаких угроз им ранее не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

До этого в Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров. Владельцы лошадей, арендовавшие помещения для своих животных в клубе «Луговое», связывают трагедию с началом строительства элитного коттеджного поселка около учреждения.

Ранее неизвестный отравил лошадей кислотой в конном клубе Волгограда.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!