В Петергофе на конно-спортивной базе заживо сгорели 18 лошадей

При пожаре на конно-спортивной базе в Петергофе погибли 18 лошадей

В Петродворцовом районе Петергофа ночью 22 мая загорелась конюшня на Ропшинском шоссе, погибли 18 лошадей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС около двух часов ночи. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь успел охватить одноэтажное здание конюшни, спустя почтит два часа возгорание удалось полностью потушить. Заживо сгорели как минимум 18 лошадей.

По данным Telegram-канала SHOT, у владельцев конюшни не было конфликтов с местными жителями, никаких угроз им ранее не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

До этого в Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров. Владельцы лошадей, арендовавшие помещения для своих животных в клубе «Луговое», связывают трагедию с началом строительства элитного коттеджного поселка около учреждения.

Ранее неизвестный отравил лошадей кислотой в конном клубе Волгограда.