Врач рассказала, какие продукты нельзя есть с аллергией на пыльцу березы

Врач Грахова: с аллергией на пыльцу березы нельзя есть косточковые фрукты

Людям с сезонной аллергией на пыльцу березы следует отказаться от ряда продуктов, которые могут вызвать опасную перекрестную реакцию. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила врач аллерголог-иммунолог Мария Грахова.

«Опасны косточковые фрукты, орехи, манго, авокадо, сельдерей, морковь и даже сырой картофель. В этих продуктах содержатся белки, схожие с теми, что вызывают реакцию на пыльцу. Результат — мгновенный зуд во рту, горле, отечность губ, даже если человек ест яблоко или грушу», — сказала специалист.

Она пояснила, что перекрестная аллергия возникает из-за того, что белок, содержащийся, например, в обычном яблоке, структурно почти идентичен главному аллергену березы (Bet v 1).

Россияне зачастую годами лечат «вечный насморк», не подозревая, что их атакует не вирус, а береза или почвенный грибок. Как до этого отметила врач — аллерголог-иммунолог Ирина Манина, аллергия — это «холодное» и «мокрое» воспаление, при котором практически не бывает температуры, а выделения из носа всегда прозрачные. Главные симптомы — изматывающий зуд, а также специфический кашель со свистом.

