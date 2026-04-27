Перечислены самые опасные для россиян аллергены весной

Часто люди годами лечат «вечный насморк», не подозревая, что их атакует не вирус, а береза или почвенный грибок. О том, какие растения возглавляют список самых агрессивных аллергенов, почему букет вербы может быть опасен и как новая российская вакцина обещает излечение всего за пять уколов, «Газете.Ru» рассказала врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Манина.

Главным «врагом» аллергиков в России традиционно считается береза. Это дерево представлено на всей территории страны — от южных степей до крайнего севера, где пылит карликовая береза.

«Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большая часть весенних аллергиков. В зависимости от региона сезон ее пыления растягивается с марта по июль. Пыльца березы очень мелкая, она способна переноситься ветром на сотни километров», — отмечает Ирина Манина.

Вторым по значимости аллергеном врач называет лещину (орешник). Ее плод — фундук — часто используется в кулинарии, и контакт с этим деревом может вызвать мощнейшие реакции: от крапивницы до отека Квинке и анафилаксии. Замыкает тройку лидеров ольха — она зацветает первой, как только сходит снег, становясь первым испытанием для иммунитета.

Многие ошибочно полагают, что хвойные деревья безопасны. На самом деле сосна — сильный аллерген, пик активности которого приходится на май-июнь. В южных регионах (Крым, Кавказ) к этому списку добавляются бук и олива. Последняя по агрессивности сопоставима с березой и в период цветения может провоцировать развитие астмы.

Отдельное внимание врач уделяет парковым растениям — дубу, клену, ясеню и иве (вербе). Последняя представляет особую коварность из-за сложившихся традиций: весной зацветающие ветки часто приносят в квартиры или используют при посещении кладбищ.

«Для людей с поллинозом это может быть очень опасно. На вербе есть пушок, на котором находится пыльца. Когда такие ветки попадают в закрытое пространство дома, концентрация аллергена в воздухе становится критической. Это так же рискованно, как находиться в лесу в пик цветения. Особенно это касается детей, которые любят трогать эти «пушки» или подносить их к лицу. Мой совет: если в семье есть аллергик, не приносите зацветающие ветки домой — любуйтесь ими на улице», — предупреждает Ирина Манина.

Плодовые деревья (черемуха, абрикос, яблоня) реже вызывают истинную аллергию, так как их пыльца тяжелая и переносится насекомыми, а не ветром. Однако их резкий запах может раздражать уже воспаленную слизистую. А вот одуванчики и мать-и-мачеха — это серьезная угроза для детей, которые плетут венки или подносят цветы к лицу.

Замыкают топ весенних аллергенов почвенные грибки (альтернария и кладоспориум). Когда дачники начинают вспахивать землю, в воздух поднимается специфический «пряный» запах почвы — это и есть мощный аллерген, способный вызвать приступ удушья.

Главное правило: простуда (ОРВИ) обычно проходит за неделю. Аллергия же через неделю только начинает набирать обороты.

«Аллергия — это «холодное» и «мокрое» воспаление. При ней практически не бывает температуры, а выделения из носа всегда прозрачные. Главный симптом — изматывающий зуд. При простуде горло болит, а аллергики говорят: «горло чешется». Также чешутся глаза и уши», — объясняет врач.

Еще один маркер — специфический кашель. Если вы слышите свисты при дыхании, которые усиливаются ночью — это признаки астматической реакции, требующие немедленного обращения к врачу.

Погода напрямую влияет на состояние аллергиков. Чем теплее и ветренее, тем выше концентрация пыльцы. Дождь приносит временное облегчение, «прибивая» аллергены к земле.

«В таких городах, как Москва, возникает эффект чаши. Из-за плотной застройки пыльца плохо вымывается потоками ветра и подолгу застаивается в воздухе, повышая нагрузку на организм», — говорит Ирина Манина.

Чтобы снизить контакт с аллергенами, врач рекомендует соблюдать строгую гигиену:

Смывать пыльцу: придя с улицы, нужно обязательно умыться, сменить одежду и помыть голову (пыльца активно оседает на волосах). Защита лица: используйте маски, специальные фильтры для носа и солнцезащитные очки. Отказ от контактных линз: в период обострения лучше перейти на очки, чтобы не травмировать отечную слизистую глаза. Промывание носа: используйте морскую воду, но будьте осторожны с сосудосуживающими каплями — их нельзя применять дольше 5–7 дней во избежание привыкания и кровотечений.

Аллергию сегодня можно не только «купировать» таблетками, но и лечить. Основной метод — аллерговакцинация (АСИТ).

«В России уже создана и проходит регистрацию новая вакцина от пыльцы березы. По предварительным данным, потребуется всего около пяти инъекций, чтобы победить аллергию на наш главный климатический аллерген», — поделилась хорошими новостями врач — аллерголог-иммунолог Ирина Манина.

Если вы видите у человека сильный отек лица, крапивницу или приступ удушья — это повод для немедленного вызова скорой помощи. До приезда врачей нужно расстегнуть человеку одежду, обеспечить приток воздуха и, если есть такая возможность, дать воспользоваться ингалятором.

«Самолечение допустимо только в легких случаях. Во всех остальных ситуациях нужно установить точную причину процесса. Современная медицина позволяет полностью излечить большинство видов аллергии, главное — не терпеть симптомы, а заниматься профилактикой», — подчеркнула аллерголог.

