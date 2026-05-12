Россиян предупредили об опасности инфекции при самолечении от аллергии

Относительно легкие симптомы аллергии большинство россиян лечат самостоятельно – в частности, можно принять антигистаминную таблетку и использовать барьерный спрей в нос. Однако если речь идет о более тяжелых проявлениях заболевания, то самолечение может навредить, предупредила в беседе с 360.ru врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.

Она напомнила, что часто аллергикам назначают специальные барьерные спреи, защищающие слизистую от пыльцы, однако важно помнить, что поллиноз может иметь разную степень тяжести. Если при легких симптомах этих мер достаточно, то в тяжелых случаях важно обратиться за помощью к врачу.

«Если это более выраженные симптомы, скажем, кашель присоединяется или очень сильный отек, то могут понадобиться комбинированные препараты, специальные лечебные спреи в нос, — подчеркнула Шабалина. — Поэтому здесь лучше обратиться к врачу и не затягивать, потому что, опять-таки, осложнение может быть: сначала аллергия, а потом через какое-то время присоединится инфекция».

Она пояснила, что когда слизистая воспалена от аллергенов, на нее легче наслаивается инфекция. При этом протекает болезнь намного тяжелее. Таким образом, инфекционный процесс развивается, когда человек «неадекватно» лечит аллергический отек – инфекции в таких условиях очень комфортно размножаются. Тогда у пациента вместо легкого насморка и подкашливания развивается воспаление верхних дыхательных путей. Это грозит перерасти в бронхит, синусит, гайморит и другое инфекционное заболевание.

Врач подчеркнула, что если человек при самостоятельно лечении аллергии не чувствует улучшения на протяжении 2-3 недель, важно обратиться за помощью к аллергологу или к терапевту.

Напомним, россияне зачастую годами лечат «вечный насморк», не подозревая, что их атакует не вирус, а береза или почвенный грибок. Как до этого отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач – аллерголог-иммунолог, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Ирина Манина, аллергия – это «холодное» и «мокрое» воспаление, при котором практически не бывает температуры, а выделения из носа всегда прозрачные. Главные симптомы – изматывающий зуд, а также специфический кашель со свистом.

Ранее были названы препараты от аллергии, замедляющие реакцию за рулем.