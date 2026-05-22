Россиянам назвали главные правила поведения на жаре

В жару стоит меньше двигаться, поскольку так организм вырабатывает больше тепла. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Также он посоветовал пить воду комнатной температуры из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела. Что касается ледяной воды и напитков, они в желудке усваиваются хуже.

«Следующий момент, это быть в тени. Если приходится двигаться, то в тени. Если не здоровится, зайти в магазин, сейчас магазины все кондиционированные, перевести дух, посидеть на лавочке. Если нет магазина, посидеть на лавочке в тени. Если нет лавочки, прямо на землю сесть, подстелив предварительно под пятую точку что-нибудь, тот же пиджак, бог с ним, его постирать можно», — сказал специалист.

Вода в жару всегда должна быть с собой, чтобы была возможность вовремя утолить жажду и умыться, добавил он.

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская до этого рассказала, как охладить жилище в жару без кондиционера.

По ее словам, в квартире можно скорректировать движение воздуха. Помещение следует проветривать только в те часы, когда температура воздуха на улице снижается. При этом важно создавать прямой коридор для сквозняка от окна к двери.

Также стоит использовать старые методы охлаждения жилья. На пути потока воздуха от вентилятора рекомендуется разместить влажную ткань. Кроме того, можно завести широколистные комнатные растения, которые естественным образом увлажняют и охлаждают среду.

