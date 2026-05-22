Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали главные правила поведения на жаре

Врач Кондрахин: в жару не следует пить ледяную воду
Shutterstock

В жару стоит меньше двигаться, поскольку так организм вырабатывает больше тепла. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Также он посоветовал пить воду комнатной температуры из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела. Что касается ледяной воды и напитков, они в желудке усваиваются хуже.

«Следующий момент, это быть в тени. Если приходится двигаться, то в тени. Если не здоровится, зайти в магазин, сейчас магазины все кондиционированные, перевести дух, посидеть на лавочке. Если нет магазина, посидеть на лавочке в тени. Если нет лавочки, прямо на землю сесть, подстелив предварительно под пятую точку что-нибудь, тот же пиджак, бог с ним, его постирать можно», — сказал специалист.

Вода в жару всегда должна быть с собой, чтобы была возможность вовремя утолить жажду и умыться, добавил он.

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская до этого рассказала, как охладить жилище в жару без кондиционера.

По ее словам, в квартире можно скорректировать движение воздуха. Помещение следует проветривать только в те часы, когда температура воздуха на улице снижается. При этом важно создавать прямой коридор для сквозняка от окна к двери.

Также стоит использовать старые методы охлаждения жилья. На пути потока воздуха от вентилятора рекомендуется разместить влажную ткань. Кроме того, можно завести широколистные комнатные растения, которые естественным образом увлажняют и охлаждают среду.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при тепловом ударе.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!