Дизайнер дала советы, как охладить квартиру в жару без кондиционера

Добиться комфортной температуры в квартире без кондиционера во время аномальной жары удастся, если перекрыть доступ солнечному свету на подступах к окнам и скорректировать движение воздуха в помещении. Об этом радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская.

Специалист объяснила, что для того чтобы охладить квартиру стоит использовать внешние маркизы или зеркальную термопленку для окон, отражающую солнечные лучи до того, как они проникнут через стекло. Тем, у кого нет возможности изменить фасад, рекомендуется отдать предпочтение плотным шторам с отражающим слоем.

По словам дизайнера, причиной дополнительного нагрева зачастую становятся и привычные бытовые вещи.

«Обычные лампы накаливания работают как маленькие обогреватели, поэтому их стоит заменить на светодиодные. Даже оттенок света имеет значение: нейтрально-белый спектр воспринимается мозгом как более прохладный, в то время как желтый свет психологически усиливает ощущение духоты», — предупредила она.

Эксперт также посоветовала убрать на время жары лишний текстиль, в числе которых ковры и пледы. Эти вещи стоит заменить на лен или хлопок, поскольку такие материалы быстрее остывают и лучше отводят влагу.

Помимо этого, в квартире можно скорректировать движение воздуха. По словам специалиста, помещение следует проветривать только в те часы, когда температура воздуха на улице снижается. При этом важно создавать прямой коридор для сквозняка от окна к двери.

Также можно использовать старые методы охлаждения жилья. На пути потока воздуха от вентилятора рекомендуется разместить влажную ткань. Кроме того, стоит завести широколистные комнатные растения, которые естественным образом увлажняют и охлаждают среду.

Д.м.н., профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков до этого предупреждал, что в кондиционере могут скапливаться бактерии, пыль и плесневые грибки. По его словам, особенно осторожно относиться к использованию оборудования нужно астматикам, аллергикам и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом оптимальной эксперт назвал температуру воздуха в помещении от +22 до +24 градусов.

