Врач назвала продукты, которые вредят сосудам

Ряд продуктов, в числе которых сосиски и копчености, могут негативно отразиться на состоянии крови и сосудов. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Лучше исключить из рациона различные полуфабрикаты и копчености, колбасы, сосиски. Можно иногда есть подобные продукты в качестве лакомства, но не использовать как основное питание», — объяснила специалист.

По словам врача, также не следует злоупотреблять кофе и алкоголем. Эти напитки сильно обезвоживают организм.

Эксперт порекомендовала пить достаточное количество воды каждый день, употреблять сезонные овощи и фрукты, а также чаще гулять на свежем воздухе. При этом важно отказаться от самолечения, обратившись к врачу при подозрении на наличие повышенной вязкости крови.

Кардиолог Иван Ефремкин до этого говорил, что на сгущение крови, ведущее к тромбозу, указывают односторонний отек и боль в икроножной мышце. По словам специалиста, такие симптомы характерны для тромбоза глубоких вен, при котором сгустки крови образуются в крупных сосудах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на ногах становится синеватой, это сигнализирует о серьезном нарушении кровотока.

