Россиянам назвали запрещенные в жару еду и напитки

Диетолог Поляков: кофе и острую еду нельзя употреблять в жару
В жаркую погоду важно исключить из рациона определенные продукты и напитки, в том числе, алкоголь, который усиливает обезвоживание организма. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, по той же причине не стоит употреблять кофе и чай. Сладкие напитки, соки, газировки, морсы могут ложно повышать жажду, добавил он. Врач пояснил, что повышенная потребность в воде нарушит систему контроля аппетита. Помимо этого, сладкие напитки могут привести к росту сахаров в крови.

«Не стоит злоупотреблять острой пищей, потому что острая еда провоцирует повышенное потоотделение. Также не стоит употреблять фастфуд. Но от этой еды нужно отказываться не только при жаре, но и на постоянной основе», — уточнил Поляков.

Доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены МИ РУДН Елена Каверина до этого говорила, что ледяные напитки создают лишь кратковременное чувство облегчения во время жары, но при этом могут вызвать спазм сосудов и дополнительный стресс для организма у людей с хроническими заболеваниями ЖКТ или сердечно-сосудистой системы.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании после нынешней рекордной жары.

 
