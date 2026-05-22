Россиян предупредили об изменении поведения клещей в жару

В жаркую погоду клещи меняют поведение – в это время они становятся менее опасными для людей и животных. Так как для них критически важно сохранить влагу, они избегают открытых солнечных территорий. Однако нельзя терять бдительность – жара влияет лишь на перенос времени наибольшей активности клещей на более прохладные периоды, рассказала RT доцент, кандидат ветеринарных наук кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Наталья Сысоева.

Чтобы избежать пересыхания, клещи избегают попадания прямых солнечных лучей, их очень редко можно встретить на раскалённых полянах или сухих участках травы, отметила эксперт.

«Но это не значит, что клещи исчезают, – подчеркнула она. – Они просто меняют своё поведение и уходят в более комфортные условия: густую высокую траву, кустарники, лесные массивы, овраги, тенистые зоны парков и территории рядом с водоёмами, где сохраняется влажность».

Пики активности клещей в жару смещаются на утро, вечер, а также на периоды влажности после дождя. Хотя они становятся менее заметными, опасность остаётся – важно помнить об этом в любую погоду, предупредила Сысоева. По её словам, если паразит заражён боррелиозом, клещевым энцефалитом и прочими болезнями, то жара не влияет на его способность передавать инфекцию, риски остаются прежними.

Специалист также развеяла миф о том, что сезон клещей – это исключительно весна, а летом можно не бояться. Из-за этого ошибочного мнения часто россияне летом не используют репелленты, не защищают себя и своих питомцев на прогулках – это грозит серьёзными последствиями. Более того, мягкие зимы и длительные тёплые периоды привели к тому, что сезон активности клещей увеличился, стал непредсказуемым, в некоторых регионах он растянулся до поздней осени, подчеркнула ветврач.

«Важно помнить, что клещевой укус часто остаётся незаметным. Поэтому после прогулок на природе, в парках, лесу или на даче необходимо внимательно осматривать кожу, одежду и шерсть животных независимо от температуры воздуха», – заключила она.

Роспотребнадзор 19 мая сообщил, что более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, что вдвое больше, чем неделей ранее.

Наибольшее количество обращений было зафиксировано в медицинских учреждениях Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

Ранее стало известно, что клещи стали причиной сокращения пчелиных семей в России.