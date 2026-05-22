Названы главные причины сокращения пчелиных семей в России

Клещ Varroa является основной причиной сокращения пчелиных семей в России, после его атаки пчелам требуется помощь для восстановления. Об этом «Москве 24» рассказал энтомолог Александр Каширский.

По его словам, существуют и другие заболевания, в том числе вирусные. Кроме того, проблема может появиться на фоне обработки полей пестицидами.

Энтомолог подчеркнул, что специалисты пытаются вывести породы, способные сопротивляться клещам, например, через скрещивание с африканской пчелой. Однако некоторые африканизированные виды чаще нападают на людей. Помимо этого, пчел закупают в Индии, но они часто улетают в дупла деревьев или не выдерживают российских морозов.

«Нужно поддерживать российские породы, более приспособленные к местным условиям. Также важно, чтобы пасечники всегда уделяли много внимания пчелиным семьям, тогда проблемы будут решаться», – подчеркнул Каширский.

Доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), биолог Павел Амосов до этого рассказал «Газете.Ru», что экосистемные последствия сокращения популяции пчел, как домашних, так и диких, развиваются каскадно в четыре этапа. Сначала уменьшается численность энтомофильных растений (зависимых от опыления насекомых).

