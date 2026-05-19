В Роспортебнадзоре рассказали. сколько россиян покусали клещи

Роспотребнадзор: более 84 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей
Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, неделей ранее количество обращений было почти вдвое меньше — 43 тысячи.

Наибольшее количество обращений было зафиксировано в медицинских учреждениях Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

13 мая биолог Роман Хряпин говорил, что использовать ДДТ (C14H9Cl5, инсектицид, дуст) для борьбы с клещами крайне опасно.

Для профилактики укусов он посоветовал ходить в застегнутой одежде светлых тонов, чтобы вредители на ней были хорошо видны. Также, по его словам, следует использовать современные репелленты и проявлять максимальную осторожность, находясь на природе.

Ранее врач объяснила, почему нельзя давить найденного на теле клеща.

 
