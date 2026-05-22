Губернатор Запорожской области предложил оказать помощь ЛНР после атаки на общежитие

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил оказать любую помощь Луганской Народной Республике (ЛНР) в связи с ночной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие в Старобельске. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Балицкий назвал произошедшее страшной трагедией и заявил, что Запорожская область находится рядом с ЛНР в этот тяжелый момент.

«Готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться», — написал Балицкий.

Утром 22 мая Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. По его данным, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники, двоих удалось поднять на поверхность. В городе также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Ранее в СК раскрыли подробности украинской атаки на колледж в Старобельске.