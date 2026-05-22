Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом ЛНР

Львова-Белова окажет помощь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что держит на контроле ситуацию в Луганской народной республике (ЛНР), где Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Старобельска. Об этом она написала в своем канале на платформе «Макс».

«Находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в ЛНР Инной Швенк, которая выехала на место происшествия», — отметила Львова-Белова.

По ее словам, при необходимости вся помощь будет оказана.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью нанесли комбинированный массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

