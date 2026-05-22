ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 150 раз

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 157 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он уточнил, что в результате налетов пострадали три мирных жителя, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По словам Шуваева, атакам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Кроме того, из-за атаки беспилотников, в целях безопасности, было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Уточняется, что дорогу перекрыли от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

