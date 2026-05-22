«Небесная канцелярия откроет кран»: синоптик предупредил о смерче в Москве

Синоптик Тишковец: смерч может сформироваться в пятницу на севере Подмосковья

Смерч может сформироваться в пятницу на севере Московской области, в столице ожидается мощный ливень с градом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность, без осадков, к 15:00 мск воздух прогреется до аномальных +27…+30°, но «эта летняя тишина будет обманчивой».

К вечеру с северо-запада начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 км, появятся молнии и гром, скорость ветра составит штормовые 20 м/с и более.

«К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской областей, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч! Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра», — написал синоптик.

По его словам, на каждый квадратный метр улиц Москвы прольется не менее 10–15 литров воды, диаметр града составит до 3–5 мм.

В выходные в Московский регион придет похолодание, добавил Тишковец.

