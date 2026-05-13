Рецидивиста из Челябинской области осудили на 22 года за подготовку теракта

В Москве рецидивист из Челябинской области получил 22 года за подготовку теракта
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову, которому назначено 22 года лишения свободы. Воронова, который уже имел судимость и был внесен в российский список террористов, признали виновным в вступлении в террористическую организацию, обучении в ее рядах и подготовке к совершению теракта в одном из московских зданий, где располагаются государственные учреждения, сообщает ТАСС.

Суд установил, что 53-летний Воронов совершил ряд преступлений, включая приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, обучение с целью осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Кроме того, ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Учитывая предыдущие судимости, суд назначил ему окончательный срок в 22 года и 2 месяца, из которых 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима. Также Воронову назначен штраф в размере 600 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.

Ранее в Москве решили ограничить распространение данных о терактах.

 
