Врач раскрыла, есть ли связь между кондиционером и простудой

Пересушенный и холодный воздух в сочетании с частыми переходами из жары в прохладу действительно могут спровоцировать простуду. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова. Причина ОРВИ при этом не в самой циркуляции воздуха, обратила внимание специалист.

«Для инфекции всегда нужен возбудитель и контакт с ним. И кондиционер создает условия, в которых слизистая носа и горла становится более уязвимой: пересушенный и холодный воздух снижает эффективность местной защиты, а грязные фильтры могут стать причиной серьезных проблем», — объяснила Новикова.

Главный фактор риска — резкие перепады температур. Многократные переходы из жары в сильно охлажденное помещение в течение дня создают стресс для сосудов и системы терморегуляции, что также повышает риск заболевания, добавила она.

Д.м.н., профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков до этого предупредил об опасности скопления пыли, бактерий и плесневых грибков в кондиционере, отметив, что особенно осторожно относиться к использованию этого оборудования следует астматикам, аллергикам и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальной эксперт назвал температуру воздуха в помещении от +22 до +24 градусов, подчеркнув, что при этом не должно быть прямого дуновения потока воздуха на человека.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать увлажнитель воздуха.

 
