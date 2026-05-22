Россиянам рассказали, когда откроется купальный сезон в 2026 году

Синоптик Позднякова: для комфортного купания нужен прогрев воды до +22 градусов
В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня.

Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет +16... +17 °C. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме.

«При такой температуре воды можно говорить скорее об окунании или охлаждении, но никак не о полноценном плавании. Для комфортного купания необходим прогрев воды примерно до +19… +22 °C. Эти показатели ежедневно фиксируются гидрологическими службами, в том числе в Москве-реке, и именно на них следует ориентироваться», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что непродолжительные волны тепла способны быстро прогреть водоемы, но не могут удержать тепло. На фоне этого в Центральной России открытие сезона ожидается не раньше середины июня.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что погода в московском регионе в конце текущей недели будет нестабильной. По его словам, после жары в пятницу, 22 мая, в выходные ожидается заметное похолодание.

Ранее синоптик заявил о «съеживании» русской зимы.

 
