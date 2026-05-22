Русских туристов в Африке предупредили об угрозе заражения Эболой

SHOT: около 300 русских туристов в в Африке рискуют заразиться лихорадкой Эбола

Порядка 300 российских туристов в Африке подвергаются риску заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, речь идет о россиянах, отдыхающих на курортах в Кении и Танзании. Эти государства были признаны территориями с повышенным эпидемиологическим риском из-за близости к Демократической Республике Конго и Уганде, где зафиксированы вспышки лихорадки Эболы.

По словам профессора-вирусолога Александра Бутейко, опасная лихорадка может быть подхвачена на банановых плантациях, так как на плодах могли остаться следы от летучих мышей, которые считаются «природными переносчиками» вируса.

17 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Международное учреждение объявило в этих странах чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Вирус Эбола передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Среди начальных симптомов эболы выделяют лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле.

Ранее инфекционист объяснил, почему в России невозможна вспышка Эболы.