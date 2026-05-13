«Это теракт ВСУ». Что известно о сходе электрички с рельсов в Белгородской области

В Белгородской области с рельсов сошел электропоезд пригородного сообщения Белгород — Томаровка: по предварительным данным, причиной стало повреждение железнодорожного полотна. В момент аварии в составе находились 15 человек, одна пассажирка пострадала. На месте работают экстренные службы, прокуратура начала проверку. Что известно о сходе поезда и какие версии рассматриваются — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

В Яковлевском округе Белгородской области с рельсов сошел электропоезд Разумное — Томаровка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, на участке пути не хватало около двух метров рельсов. Машинист резко затормозил, и в итоге половина вагона сошла с путей.

«В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона в Telegram-канале.

Изначально он писал, что причиной ЧП мог стать подрыв взрывного устройства, однако позже отредактировал публикацию .

На месте уже работают экстренные службы, в том числе саперы Минобороны. Что именно произошло и есть ли еще пострадавшие, власти сейчас выясняют. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги рассказали, что движение на участке пришлось временно приостановить, а для устранения последствий на место направили восстановительный поезд.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов. В ведомстве уточнили, что несколько вагонов пригородного поезда №6072 сошли с рельсов на перегоне Белгород — Томаровка (126-й километр ПК 8).

На месте работает белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов — он координирует действия следственных, оперативных служб и аварийных бригад. В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле.

Версии произошедшего

По предварительным данным, сход электрички в Белгородской области мог быть связан с диверсией. Как сообщает Shot, под железнодорожное полотно, предположительно, заложили самодельное взрывное устройство . По информации с места происшествия, обнаружены фрагменты устройства.

Сход электрички в Белгородской области мог быть результатом теракта, заявил «Абзацу» криминалист Михаил Игнатов. По его версии, речь идет о целенаправленном подрыве железнодорожного полотна.

« Это теракт ВСУ — взорвали кусок рельсов. Как раз умысел был на террористический акт, что электричка с людьми сойдет с рельсов, будут жертвы. Белгородская область рядом с границей Украины, значит, там диверсионная группа перешла на нашу территорию, заминировала, взорвала и скрылась. Или это действуют завербованные украинскими спецслужбами подпольные ячейки, которые выполняют их задания», — заявил Игнатов.

Он добавил, что подобные действия требуют подготовки и навыков работы со взрывчатыми веществами. По его словам, такие диверсии, как правило, поручают либо специально подготовленным исполнителям, либо завербованным участникам, которые могут находиться на территории заранее и действовать по указанию.

Не первый раз

Похожие ЧП на железной дороге в Белгородской области происходили и ранее. В конце мая 2025 года в Новооскольском округе поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами. В момент прохождения состава произошел взрыв, повреждения получила контактная сеть, движение на участке временно останавливали.

Уже в начале июня аналогичное ЧП произошло в Прохоровском районе. На перегоне Прохоровка — Беленихино в 01:57 под рельсами сработало взрывное устройство, в результате с путей сошел резервный тепловоз. Поврежденный участок оперативно начали восстанавливать, движение поездов задержалось примерно на 2,5 часа. После происшествия часть пассажиров, направлявшихся в Белгород, пересадили на автобусы.

В обоих случаях, как отмечали власти, обошлось без пострадавших.

С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Его ввели на фоне угроз со стороны Украины — для предотвращения терактов и пресечения преступлений террористической направленности.