Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Под Архангельском вагон сошел с рельсов и задел локомотив проходящего поезда

Самопроизвольно тронувшийся с места вагон сошел с ж/д рельсов под Архангельском
Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/VK

Вагон сошел с рельсов на железнодорожном перегоне Кизема — Лойга в Архангельской области. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило региональное Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

По предварительной информации, семь сцепленных между собой полувагонов начали самопроизвольное движение с запасного пути. Когда состав добрался до поворота, один из вагонов сошел с рельсов и задел локомотив проходящего мимо грузового поезда.

«От удара у локомотива сошла с рельсов колесная пара, что привело к полной остановке состава и блокировке основного железнодорожного пути», — говорится в заявлении.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные Устьянского округа. Также для ликвидации последствий ЧП на перегон Кизема — Лойга направили ремонтную бригаду и два восстановительных поезда.

Возгорания зафиксировано не было. Вагоны и груз повреждений не получили, отметили в агентстве.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в тексте.

Там уточняется, что инцидент не повлиял на график движения поездов.

Ранее в Красноярском крае пассажирский поезд протаранил выехавший на переезд грузовик.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!