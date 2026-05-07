Под Архангельском вагон сошел с рельсов и задел локомотив проходящего поезда

Самопроизвольно тронувшийся с места вагон сошел с ж/д рельсов под Архангельском

Вагон сошел с рельсов на железнодорожном перегоне Кизема — Лойга в Архангельской области. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило региональное Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

По предварительной информации, семь сцепленных между собой полувагонов начали самопроизвольное движение с запасного пути. Когда состав добрался до поворота, один из вагонов сошел с рельсов и задел локомотив проходящего мимо грузового поезда.

«От удара у локомотива сошла с рельсов колесная пара, что привело к полной остановке состава и блокировке основного железнодорожного пути», — говорится в заявлении.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные Устьянского округа. Также для ликвидации последствий ЧП на перегон Кизема — Лойга направили ремонтную бригаду и два восстановительных поезда.

Возгорания зафиксировано не было. Вагоны и груз повреждений не получили, отметили в агентстве.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в тексте.

Там уточняется, что инцидент не повлиял на график движения поездов.

