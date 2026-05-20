В Москве побит столетний температурный рекорд

Тишковец: державшийся более ста лет рекорд температуры побит в Москве

Рекорд максимальной температуры в Москве на 20 мая, державшийся более ста лет, побит. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30,0 градусов», — рассказал Тишковец.

Он уточнил, что прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха на 20 мая держался 129 лет.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода и будут побитыы новые температурные рекорды.

По ее словам, 21 мая также ожидаются рекордные показатели температуры. Воздух прогреется до +29…+31°C, в четверг ожидается от +28 до +30°C. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 8-9 градусов, причем душными будут и ночи, отметила синоптик.

С 22 мая погода в Москве изменится и на смену жаре придет температура от +22 до +23°C, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее Москвичам со следующей недели пообещали дождливую погоду.