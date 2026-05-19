Россияне могут получить около 35 тысяч рублей в качестве одного вида пособия

Россияне в ряде случаев могут получить около 35 тыс. рублей в качестве пособия по уходу за ребенком на период больничного матери, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается в рамках обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зависит от официально получаемого гражданином дохода, подлежащего обложению страховыми взносами, в два предыдущих года. Экономист добавил, что в 2026 году расчет базируется на тех суммах дохода, которые были получены гражданином в 2024–2025 годах. Размер пособия не может быть менее минимального размера, предупредил эксперт. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году составляет 10 837,20 рубля, подчеркнул Балынин. По его словам, максимальная величина пособия по уходу за ребенком в расчете на одного ребенка также возросла до 68 995,48 рубля в 2025 году (в 2024 году была равна 49 123,12 рубля, в 2023 году была равна 33 281,80 рубля). В 2026 году увеличится на 20,3% и составит 83 021,18 рубля (на одного ребенка), констатировал экономист.

«Если мы предположим, что у гражданина в 2024 году зарплата составляла 80 тыс. рублей, а за 2025 год — 95 тыс. рублей, то размер пособия составит 34 933 рубля.

Если уход осуществляется одновременно за двумя детьми, то в таком случае размер ежемесячного пособия увеличивается в два раза и составит в нашем примере 69 866 рублей. При одновременном уходе за тремя и более детьми размер пособия будет рассчитан исходя из 100% покрытия среднедневного заработка за последние два года. Так, в приведенном примере размер ежемесячно выплачиваемого пособия по уходу за детьми составит 87 332,5 рубля», — отметил Балынин.

