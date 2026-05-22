Диетолог рассказала о пользе окрошки

Диетолог Ромашина: за один раз можно съедать не более 400 г окрошки

Окрошка считается полезным блюдом, в котором содержатся витамины С (необходим для укрепления иммунитета), группы К (важны для контроля свертываемости крови и укрепления костной ткани), В (нужны для работы нервной системы и клеток), А (необходимы для зрения, иммунитета, кожи), а также калий, магний, натрий, фосфор и железо. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина.

По ее словам, здоровому человеку за один прием пищи можно съедать не более 250-400 г этого блюда. Врач уточнила, что его можно включать в рацион как взрослых, так и маленьких детей.

«Вводить окрошку в рацион можно с 1 года, но в адаптированном виде. В качестве основы следует использовать несладкий кефир или йогурт вместо кваса. Важно исключить соль, горчицу, хрен и специи. Мясо, яйца и овощи должны быть мелко нарезаны или натерты», — уточнила Ромашина.

При этом эксперт посоветовала отказаться от окрошки при гастрите и язве желудка, панкреатите, заболеваниях кишечника, сахарном диабете (при использовании сладкого кваса) и повышенной кислотности желудочного сока.

Врач-терапевт Наталья Никитина до этого рассказала «Газете.Ru», что окрошка на кефире — наиболее полезный вариант с точки зрения диетологии. Кефир содержит полезные бактерии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот напиток богат кальцием, белком и витамином D.

