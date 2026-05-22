Россиянам рассказали, как сделать окрошку максимально полезной

Нутрициолог Шарапова: окрошку лучше делать на кефире или айране

Полезная окрошка должна состоять из минимального количества ингредиентов — зелени, свежего огурца (клетчатка), картофеля (углеводы), вареных яиц и мяса (белок). Об этом «Москве 24» рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

По ее словам, мясо лучше использовать нежирное, например, курицу, индейку, говядину. Она также посоветовала сократить количество картофеля, чтобы не утяжелять блюдо из-за высокого содержания крахмала.

«В качестве заправки можно по своему вкусу выбрать дополнительный источник белка в виде кефира или айрана. Также подойдет обычная минеральная вода и квас. При этом он может быть и магазинным, необязательно готовить его дома. Главное – внимательно изучить этикетку перед покупкой. Сахар в промышленном квасе должен быть не на первом или втором местах», — добавила Шарапова.

Эксперт уточнила, что калорийность такой окрошки составит примерно 100 килокалорий на 100 г. Она уточнила, что это сбалансированное блюдо, которое может считаться отдельным приемом пищи.

Врач-терапевт Наталья Никитина до этого рассказала «Газете.Ru», что окрошка на кефире — наиболее полезный вариант с точки зрения диетологии. Кефир содержит полезные бактерии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот напиток богат кальцием, белком и витамином D.

