Врач предупредил об опасности увядающих цветов для здоровья

Главной проблемой увядающих цветов становятся микробиологические процессы разложения, которые могут навредить здоровью человека. Об этом в разговоре с RT предупредила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

Специалист объяснила, что после срезания цветы быстро теряют свои естественные защитные механизмы, а вода, в которой они находяися, становится благоприятной средой для размножения различных бактерий и грибков.

По словам врача, споры плесени являются главным фактором возможного негативного влияния на здоровье. Их вдыхание раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, вызывает заложенность носа, чихание, а также становится причиной появления бронхиальной астмы или хронических заболеваний дыхательных путей.

Помимо этого, в результате бактериального разложения растительных тканей могут образовываться летучие органические соединения, образующие характерный гнилостный запах.

«В бытовых концентрациях они обычно не считаются токсичными, однако могут ухудшать качество воздуха в помещении и вызывать субъективный дискомфорт. Длительное пребывание в помещении с источниками плесени нежелательно, особенно пациентам с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями лёгких, пожилым людям», — предупредила терапевт.

Она посоветовала менять воду для букета каждые один-два дня, регулярно мыть вазу, подрезать стебли цветов и удалять их подгнившие части.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Роман Опарин до этого рассказал «Газете.Ru», что нужно избегать покупки тюльпанов с подсыхающими цветками, поскольку такой букет может быстро завянуть. Для того чтобы букет простоял как можно дольше, следует правильно за ним ухаживать, поместив цветы в прохладную воду и срезав стебли под углом.

