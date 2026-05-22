Родителям рассказали, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменом

Психолог Самбурский: родителям не стоит говорить об экзаменах как о катастрофе

Родителям, чей ребенок столкнулся с сильным стрессом перед экзаменами, важно перестать проводить воспитательные беседы, говорить про тесты как про катастрофу и перегружать ответственностью за будущую жизнь. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, важно дать подростку понять, что его будут любить и поддерживать даже в том случае, если он не сможет набрать высокие баллы. Психолог также посоветовал обдумать варианты на случай провала экзамена.

Специалист добавил, что в ходе подготовки детям важно полноценно отдыхать, чтобы нормально воспринимать информацию.

«Вообще человеческий мозг может работать без перерыва только 1,5 часа, далее нужно встать и позволить себе отдохнуть хотя бы минут 10. Но главное, в это время не использовать телефон, поскольку он не дает перезагрузиться. Можно просто походить, попить воды, размяться», – сказал Самбурский.

Он также призвал организовывать досуг по выходным, например, ходить вместе с родными в кино, чтобы забыть на время про экзамены.

Детский врач-невролог Ольга Бутенко до этого говорила, что при подготовке к экзаменам школьникам необходим качественный сон. Благодаря достаточному отдыху ученик сможет сохранять внимание, концентрацию и легче справляться с учебной нагрузкой. Особенно важно лечь спать вовремя перед самим экзаменом.

Ранее психолог рассказал, как распознать тяжелый стресс у готовящегося к экзаменам подростка.