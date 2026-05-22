Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Родителям рассказали, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменом

Психолог Самбурский: родителям не стоит говорить об экзаменах как о катастрофе
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Родителям, чей ребенок столкнулся с сильным стрессом перед экзаменами, важно перестать проводить воспитательные беседы, говорить про тесты как про катастрофу и перегружать ответственностью за будущую жизнь. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, важно дать подростку понять, что его будут любить и поддерживать даже в том случае, если он не сможет набрать высокие баллы. Психолог также посоветовал обдумать варианты на случай провала экзамена.

Специалист добавил, что в ходе подготовки детям важно полноценно отдыхать, чтобы нормально воспринимать информацию.

«Вообще человеческий мозг может работать без перерыва только 1,5 часа, далее нужно встать и позволить себе отдохнуть хотя бы минут 10. Но главное, в это время не использовать телефон, поскольку он не дает перезагрузиться. Можно просто походить, попить воды, размяться», – сказал Самбурский.

Он также призвал организовывать досуг по выходным, например, ходить вместе с родными в кино, чтобы забыть на время про экзамены.

Детский врач-невролог Ольга Бутенко до этого говорила, что при подготовке к экзаменам школьникам необходим качественный сон. Благодаря достаточному отдыху ученик сможет сохранять внимание, концентрацию и легче справляться с учебной нагрузкой. Особенно важно лечь спать вовремя перед самим экзаменом.

Ранее психолог рассказал, как распознать тяжелый стресс у готовящегося к экзаменам подростка.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!