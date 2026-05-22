Психолог рассказал, как распознать тяжелый стресс у готовящегося к экзаменам подростка

Психолог Самбурский: тошнота у подростка может говорить о стрессе перед экзаменом

Агрессия, цинизм, непроизвольная дрожь, слезы и тошнота у подростка, который готовится к экзамену, может сигнализировать о тяжелом стрессе. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, волнение перед экзаменом является нормой. Однако в случае тяжелого стресса ребенку может потребоваться помощь. На него могут указывать слезы, даже у мальчиков, нарушение сна, а также признаки панических атак: тошнота, боль в животе, нехватка воздуха, непроизвольная дрожь. Кроме того, ученик может стать агрессивным, замкнутым, циничным.

«Самое опасное, когда подросток вовсе уходит в минор и в его речи проскальзывают фразы вроде: «Я всех подведу» и подобное. В этом случае однозначно надо сходить к психологу или к психиатру», — сказал Самбурский.

Детский врач-невролог Ольга Бутенко до этого говорила, что при подготовке к экзаменам школьникам необходим качественный сон. Благодаря достаточному отдыху ученик сможет сохранять внимание, концентрацию и легче справляться с учебной нагрузкой. Особенно важно лечь спать вовремя перед самим экзаменом.

