Невролог дала советы, как успешно подготовиться к сдаче экзаменов

Для того чтобы ребенок успешно подготовился к экзаменам и получил максимально возможный для него балл, необходимо следовать ряду правил. Об этом aif.ru рассказала детский врач-невролог Ольга Бутенко.

По словам специалиста, при подготовке к экзаменам необходим качественный сон. Благодаря достаточному отдыху ученик сможет сохранять внимание, концентрацию и легче справляться с учебной нагрузкой. Особенно важно лечь спать вовремя перед самим экзаменом.

Врач отметила, что во время подготовки важно исключить авралы. Мозгу проще запомнить учебный материал при повторении небольшими блоками. Следует обеспечивать ребенка перерывами на отдых и отказаться от попыток выучить все за короткий срок.

Не менее важно сбалансированное питание и достаточное потребление воды, поскольку чувство голода мешает сконцентрироваться на материале. При этом эксперт подчеркнула, что избыток сладкого может дать короткий подъем энергии, за которым последуют усталость и раздражительность. Утром перед экзаменом школьнику важен полезный завтрак, в составе которого будут белок и сложные углеводы.

Невролог также напомнила о пользе физической нагрузки. Даже непродолжительная прогулка на свежем воздухе поможет ребенку снизить напряжение и переключить нервную систему.

Помимо этого, при подготовке к экзамену важна адекватная помощь родителей и репетиторов. В некоторых случаях ребенок может испытывать стресс перед сдаче не из-за незнания материала, а из-за страха совершить ошибку.

«Нередко источникам этой неуверенности и повышенной тревожности являются сами родители. Порой они неосознанно оказывают на детей огромное давление, когда говорят им, что те обязаны сдать экзамены наилучшим образом, или даже когда говорят что-то вроде «не подведи нас» или что «сейчас решается твое будущее. Такая психологическая нагрузка может сломать психику. Лучше сказать: «ты хорошо готовился, поэтому ты точно справишься, у тебя все получится. А даже если что-то пойдет не идеально — это не катастрофа», — посоветовала врач.

