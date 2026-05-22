Названы продукты, которые исчезнут из-за вымирания пчел

Пчелы играют главную роль в перекрестном опылении цветковых растений. Из-за их вымирания прилавки и столы сильно опустеют, причем пропадут не только фрукты и овощи, но и мясо, молоко, крупы, кофе, орехи и многое другое, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков.

Процесс переноса пыльцы довольно прост, но при этом эффективен: когда пчела прилетает за сладким нектаром, пыльцевые зерна цепляются за волоски на ее лапках и теле, а затем переносятся на рыльца других цветов. Благодаря этому растения могут размножаться и сохранять генетическое разнообразие, что крайне важно для их устойчивости к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Без пчел многие аспекты сельского хозяйства теряют свою значимость.

«Около трети всего мирового продовольствия зависит от энтомофильного опыления, причем именно медоносная пчела обеспечивает подавляющую его долю — шмели, бабочки и другие насекомые в совокупности не компенсируют ее отсутствие ни по охвату, ни по эффективности. Для аграрного сектора особенно критична зависимость конкретных культур. Миндаль опыляется пчелами на сто процентов — альтернативы не существует. Яблоня, гречиха, подсолнечник, клевер, люцерна теряют от 40 до 90% урожайности без насекомых-опылителей. При этом клевер и люцерна — основа кормовой базы животноводства, то есть исчезновение пчел бьет не только по садоводству и овощеводству, но и по производству молока и мяса», — добавил Муньков.

Если бы не пчелы, многие растения утратили бы основной способ размножения. Примерно 90% диких цветковых растений полностью полагаются на опыление насекомыми, в основном пчелами и шмелями. Помимо редких цветов, исчезли бы и важные для экосистемы растения. Например, клевер, который обогащает почву азотом, и ивы, которые укрепляют берега рек.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США, Европе и Китае, где их численность сократилась на 60–80%.