Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Названы продукты, которые исчезнут из-за вымирания пчел

Биолог Муньков: из-за вымирания пчел исчезнут орехи, яблоки, кофе и другие продукты
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

Пчелы играют главную роль в перекрестном опылении цветковых растений. Из-за их вымирания прилавки и столы сильно опустеют, причем пропадут не только фрукты и овощи, но и мясо, молоко, крупы, кофе, орехи и многое другое, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков.

Процесс переноса пыльцы довольно прост, но при этом эффективен: когда пчела прилетает за сладким нектаром, пыльцевые зерна цепляются за волоски на ее лапках и теле, а затем переносятся на рыльца других цветов. Благодаря этому растения могут размножаться и сохранять генетическое разнообразие, что крайне важно для их устойчивости к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Без пчел многие аспекты сельского хозяйства теряют свою значимость.

«Около трети всего мирового продовольствия зависит от энтомофильного опыления, причем именно медоносная пчела обеспечивает подавляющую его долю — шмели, бабочки и другие насекомые в совокупности не компенсируют ее отсутствие ни по охвату, ни по эффективности. Для аграрного сектора особенно критична зависимость конкретных культур. Миндаль опыляется пчелами на сто процентов — альтернативы не существует. Яблоня, гречиха, подсолнечник, клевер, люцерна теряют от 40 до 90% урожайности без насекомых-опылителей. При этом клевер и люцерна — основа кормовой базы животноводства, то есть исчезновение пчел бьет не только по садоводству и овощеводству, но и по производству молока и мяса», — добавил Муньков.

Если бы не пчелы, многие растения утратили бы основной способ размножения. Примерно 90% диких цветковых растений полностью полагаются на опыление насекомыми, в основном пчелами и шмелями. Помимо редких цветов, исчезли бы и важные для экосистемы растения. Например, клевер, который обогащает почву азотом, и ивы, которые укрепляют берега рек.

Ранее массовая гибель пчел наблюдалась в США, Европе и Китае, где их численность сократилась на 60–80%.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!