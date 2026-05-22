Мужчина сильно пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Мирный житель тяжело ранен в результате удара беспилотника по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперативный штаб.

«В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль», — говорится в публикации.

В оперштабе отметили, что медики доставили мужчину в больницу с проникающим ранением грудной клетки, а также у него зафиксировали множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

Накануне из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область ранения получили двое мирных жителей. Один случай произошел в Борисовском округе, где при атаке на автомобиль пострадал водитель транспортного средства. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Медики предварительно диагностировали у него акубаротравму и направили в городскую больницу №2 Белгорода.

Второй случай произошел в Шебекинском округе. Здесь мужчина получил осколочные ранения грудной клетки от детонации FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, госпитализация в этом случае не потребовалась.

