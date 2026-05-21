Украинские дроны встретились с новым оружием России

ВС России применили пушечный комплекс «Цитадель» против украинских дронов

Вооруженные силы (ВС) России применили новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне», опубликовав кадры с уничтожением летательных объектов.

На видео показано, как пушечный комплекс, работая в полуавтоматическом режиме, целится и сбивает дроны типа «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Визуализация захвата летящих целей указывает на использование искусственного интеллекта.

Авторы Telegram-канала «Осведомитель» предположили, что на ролике можно увидеть работу комплекса «Цитадель» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица» и автоматической пушкой калибра 30 мм. Комплекс оснащен системой лазерного программирования подрыва шрапнельных боеприпасов. Система «засеивает» воздушное пространство вокруг дрона россыпью поражающих элементов, что позволяет уничтожить БПЛА даже без прямого попадания.

В начале марта на российские танки начали устанавливать новый защитный навес «Еж». По данным министерства обороны РФ, навес предназначен для защиты боевых машин от FPV-дронов и кумулятивных снарядов. Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов.

Ранее сообщалось, что в РФ создают лазерную систему, которая сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды.

 
