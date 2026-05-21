Украинские дроны встретились с новым оружием России

Вооруженные силы (ВС) России применили новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне», опубликовав кадры с уничтожением летательных объектов.

На видео показано, как пушечный комплекс, работая в полуавтоматическом режиме, целится и сбивает дроны типа «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Визуализация захвата летящих целей указывает на использование искусственного интеллекта.

Авторы Telegram-канала «Осведомитель» предположили, что на ролике можно увидеть работу комплекса «Цитадель» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица» и автоматической пушкой калибра 30 мм. Комплекс оснащен системой лазерного программирования подрыва шрапнельных боеприпасов. Система «засеивает» воздушное пространство вокруг дрона россыпью поражающих элементов, что позволяет уничтожить БПЛА даже без прямого попадания.

В начале марта на российские танки начали устанавливать новый защитный навес «Еж». По данным министерства обороны РФ, навес предназначен для защиты боевых машин от FPV-дронов и кумулятивных снарядов. Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов.

Ранее сообщалось, что в РФ создают лазерную систему, которая сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды.