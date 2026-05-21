Двое мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

ЧП произошло в Борисовском и Шебекинском округах.

«Пострадал водитель автомобиля, пострадавший сегодня в результате удара дрона по машине в районе хутора Красиво Борисовского округа, самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в рпубликации.

Медики предварительно диагностировали у него акубаротравму, он направлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Другой мужчина получил осколочные ранения грудной клетки от детонации FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, госпитализация в этом случае не потребовалась.

В результате атаки беспилотников также зафиксированы разрушения в нескольких населенных пунктах. Так, в поселке Борисовка пострадал социальный объект, а в Грайворонском округе инциденты произошли на территории предприятия в селе Смородино, в селах Новостроевка-Первая и Почаево. Есть повреждения зданий в Белгородском округе в поселке Октябрьский и селе Нижний Ольшанец.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинский беспилотник ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети.

По его словам, атака произошла в школе Скадовского округа. После удара повреждения получило здание учебного заведения.

Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Захарова заявила, что Киев радуется «охоте» ВСУ на мирных жителей России.