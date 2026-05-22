В Теннесси отложили казнь осужденного после неудачной попытки

В США на год отложили казнь американца после часа попыток попасть иглой в вену
Губернатор штата Теннесси Билл Ли предоставил убийце Тони Каррутерсу отсрочку казни на один год после того, как исполнение его приговора было приостановлено. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что осужденному должны были установить два катетера в вены для проведения казни путем введения смертельной инъекции.

В заявлении Департамента исправительных учреждений штата Теннесси отмечается, что медицинский персонал не смог найти подходящую вену для резервного катетера.

Адвокат Каррутерса Мария ДеЛиберато позднее заявила, что видела, как ее клиент «морщился и стонал», пока сотрудники пытались найти вену.

Юристы обратились в федеральный суд и Верховный суд Теннесси с просьбой приостановить казнь, заявив, что неудачные попытки найти вену представляют собой «жестокое и необычное наказание».

До этого судья в Южной Каролине постановил, что заключенный Джон Ричард Вуд, приговоренный к смертной казни за убийство полицейского 25 лет назад, не может быть казнен из-за тяжелого психического заболевания. Мужчина страдает шизофренией и искренне верит, что он бессмертен.

Ранее в США включили в список способов смертной казни расстрел.

 
