В США суд отменил казнь заключенного, считающего себя бессмертным

Fox News: в США не станут казнить заключенного, который считает себя бессмертным

Судья в Южной Каролине постановил, что заключенный Джон Ричард Вуд, приговоренный к смертной казни за убийство полицейского 25 лет назад, не может быть казнен из-за тяжелого психического заболевания. Мужчина страдает шизофренией и искренне верит, что он бессмертен, пишет Fox News.

Судья Грейс Кни заключила, что осужденный не соответствует юридическому стандарту, необходимому для приведения приговора в исполнение. Он не способен рационально общаться с адвокатами и не понимает фактических причин своего наказания. Согласно материалам слушаний, Вуд ошибочно полагает, что уже получил помилование от губернатора.

Мужчина убежден, что сотрудники правоохранительных органов «пытались подставить его за изнасилование», а судья на его процессе 2002 года был агентом божества по имени «Возлюбленный Кевин Рудольф», участвующего в борьбе за власть над планетой. Джон также считает, что ему дарованы крылья и бессмертие.

